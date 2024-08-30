Авария с участием шести машин произошла на трассе М-4 «Дон» в Ростовской области

Массовая авария, в которой столкнулись сразу шесть машин, произошла накануне на трассе М-4 «Дон» в Ростовской области. Об этом рассказала rostovgazeta.ru со ссылкой на Госавтоинспекцию региона.

В ведомстве отметили, что из-за затора движение для автомобилей было организовано по средней полосе дороги.

О погибших и пострадавших не сообщается.

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