Авария с участием пяти автомобилей произошла в Тюмени

ДТП, в котором столкнулись сразу пять автомобилей, произошло накануне на втором километре автодороги Тюмень — Боровский — Богандинский в Тюмени. Об этом рассказал сайт Ura.ru со ссылкой на региональную Госавтоинспекцию.

Женщина-водитель за рулем иномарки въехала в дорожное ограждение, после чего ее автомобиль отбросило на Ford Focus. Далее в стоящие автомобили врезались грузовик ГАЗ, Lada Granta и Lada Largus.

В результате аварии пострадали два человека.

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