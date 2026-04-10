Авария с участием Mercedes произошла в Кургане

В Кургане на улице Бажова случилось серьезное дорожно-транспортное происшествие с участием нескольких автомобилей. Водитель Mercedes не справился с управлением и стал виновником массового ДТП, сообщил сайт URA.RU .

Как стало известно, авария случилась на перекрестке Бажова — переулок Энгельса в 15:56. По предварительным данным Госавтоинспекции, водитель Mercedes, двигаясь в сторону проспекта Конституции, столкнулся с автомобилем Datsun. После удара машина продолжила движение уже без водителя и задела еще несколько транспортных средств.

В результате аварии водитель Mercedes вылетел через лобовое стекло, также пострадал водитель Datsun. Всего в ДТП повреждено четыре автомобиля. Обоих водителей доставили в больницу для оказания медицинской помощи.