Авария с участием машины скорой помощи произошла в Нижнем Новгороде
В результате ДТП, произошедшего вечером 3 сентября в Нижнем Новгороде, пострадали сотрудники служб неотложной медицинской помощи. Инцидент произошел с участием машины скорой помощи, принадлежащей организациям ООО «Медэкспресс» и ГБУЗ НО ССМПНН. Сотрудники, находившиеся внутри автомобиля, получили ранения разной степени тяжести, написало НИА «Нижний Новгород».
Главный государственный инспектор труда по Нижегородской области Илья Мошес заявил, что ведется тщательное расследование инцидента. Его целью является установление подробностей аварии, оценка состояния пострадавших и определение возможных связей происшествий с профессиональной деятельностью сотрудников.
Сейчас специалисты активно работают над выявлением истинных причин аварии и изучают, насколько серьезные последствия имели место именно вследствие исполнения пострадавшими своих трудовых функций.