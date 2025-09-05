Авария с участием машины скорой помощи произошла в Нижнем Новгороде

В результате ДТП, произошедшего вечером 3 сентября в Нижнем Новгороде, пострадали сотрудники служб неотложной медицинской помощи. Инцидент произошел с участием машины скорой помощи, принадлежащей организациям ООО «Медэкспресс» и ГБУЗ НО ССМПНН. Сотрудники, находившиеся внутри автомобиля, получили ранения разной степени тяжести, написало НИА «Нижний Новгород» .

Главный государственный инспектор труда по Нижегородской области Илья Мошес заявил, что ведется тщательное расследование инцидента. Его целью является установление подробностей аварии, оценка состояния пострадавших и определение возможных связей происшествий с профессиональной деятельностью сотрудников.

Сейчас специалисты активно работают над выявлением истинных причин аварии и изучают, насколько серьезные последствия имели место именно вследствие исполнения пострадавшими своих трудовых функций.