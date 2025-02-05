Авария с участием машины скорой помощи произошла в Ижевске

Утром 4 февраля в Ижевске на регулируемом перекрестке улицы Азина произошла дорожная авария. Об этом сообщил Izhlife со ссылкой на Госавтоинспекцию Удмуртии.
По данным издания, столкнулись автомобиль ВАЗ и машина скорой медицинской помощи. Пострадавших нет. Санитарный автомобиль двигался на вызов без пассажиров, были включены проблесковые маячки и специальный звуковой сигнал.
Госавтоинспекция региона напомнила, что за непропуск автомобиля скорой помощи водителю грозят штраф и лишение прав.
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