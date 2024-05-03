Авария с участием легковушки унесла жизни двух человек в Крыму | 360°

Происшествия 03 мая 2024, 17:10 Авария с участием легковушки унесла жизни двух человек в Крыму

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Правоохранители разбираются в обстоятельствах аварии, которая произошла в Красногвардейском районе. Об этом сообщил «Крым 24» со ссылкой на МВД по региону.

Согласно данным ведомства, 70-летний мужчина, управляя ВАЗ-1063, съехал с дороги и врезался в дерево.

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Жертвами ДТП стали водитель и его пассажир. Еще один человек, находившийся в салоне легковушки, получил травмы различной степени тяжести.