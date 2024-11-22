Авария с участием двух пассажирских автобусов произошла в Тюмени

ДТП с участием двух автобусов произошло накануне на перекрестке улиц Б. Щербины и Таллинской в Тюмени. Об этом рассказал сайт Ura.ru со ссылкой на региональную Госавтоинспекцию.
По предварительной информации, один из водителей пассажирского автобуса проехал на красный сигнал светофора. Мужчина и три женщины, находившиеся в салоне пассажирского транспорта № 57, получили ранения.
Сейчас в обстоятельствах случившегося разбираются правоохранители.
Незаконные граффити и рекламу убрали на дорогах еще в 6 округах Подмосковья
Россия вернула с Украины 46 жителей Курской области
Кадыров назвал корейца Диму из «Ахмата» причиной слухов о бойцах КНДР на СВО
Кикбоксеры из Ленинского округа победили в региональном турнире
Теннисист из Павловского Посада победил на всероссийских соревнованиях
Чемпионат школьной баскетбольной лиги прошел в Павловском Посаде
Пока ничего не найдено
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте