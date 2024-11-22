Авария с участием двух пассажирских автобусов произошла в Тюмени

ДТП с участием двух автобусов произошло накануне на перекрестке улиц Б. Щербины и Таллинской в Тюмени. Об этом рассказал сайт Ura.ru со ссылкой на региональную Госавтоинспекцию.

По предварительной информации, один из водителей пассажирского автобуса проехал на красный сигнал светофора. Мужчина и три женщины, находившиеся в салоне пассажирского транспорта № 57, получили ранения.

Сейчас в обстоятельствах случившегося разбираются правоохранители.

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