Авария с участием двух отечественных машин произошла в Пензенской области
На территории Городищенского района Пензенской области зафиксировано дорожное происшествие, участниками которого стали отечественные транспортные средства. Об этом сообщила «Пенза-пресс».
Информация поступила от сотрудников региональной Госавтоинспекции. Инцидент имел место 28 декабря около трех часов пополудни вблизи трассы «Городище — Никольск — Ночка — граница области», примерно на седьмом километре дороги.
Автомобиль марки LADA Vesta столкнулся с транспортным средством «ВАЗ-2107». Последствия столкновения оказались достаточно тяжелыми: 57-летний водитель последнего транспортного средства и юная пассажирка первого автомобиля получили повреждения различной степени тяжести и были госпитализированы.
Сейчас сотрудники правоохранительных органов занимаются восстановлением полной картины инцидента.