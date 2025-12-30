Авария с участием двух отечественных машин произошла в Пензенской области

На территории Городищенского района Пензенской области зафиксировано дорожное происшествие, участниками которого стали отечественные транспортные средства. Об этом сообщила «Пенза-пресс» .

Информация поступила от сотрудников региональной Госавтоинспекции. Инцидент имел место 28 декабря около трех часов пополудни вблизи трассы «Городище — Никольск — Ночка — граница области», примерно на седьмом километре дороги.

Автомобиль марки LADA Vesta столкнулся с транспортным средством «ВАЗ-2107». Последствия столкновения оказались достаточно тяжелыми: 57-летний водитель последнего транспортного средства и юная пассажирка первого автомобиля получили повреждения различной степени тяжести и были госпитализированы.

Сейчас сотрудники правоохранительных органов занимаются восстановлением полной картины инцидента.