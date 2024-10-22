Авария с участием двух машин и автобуса произошла в Оренбурге. Два человека пострадали

Массовая авария, в результате которой пострадали два человека, произошла накануне на улице Кирова в Оренбурге. Об этом рассказал сайт 56orb.ru со ссылкой на УМВД по городу.
Водитель Geely во время движения со стороны улицы Володарского в сторону улицы Пушкинской не уступил дорогу автобусу, который ехал по улице Кирова, и столкнулся с ним. Оба транспортных средства откинуло на автомобиль светофорной службы, который производил ремонтные работы.
В результате ДТП пострадали 14-летняя девочка и 74-летняя женщина. Они в момент аварии находились в автобусе.
Карпин раскритиковал уровень российского футбола
На Украине ликвидируют все медкомиссии
День открытых дверей прошел в Шатурском энергетическом техникуме
Детский игровой комплекс модернизировали в Лосино-Петровском
Международный фестиваль спортивного кино стартует в Красногорске 23 октября
Офис генсека подтвердил участие Гутерриша в саммите БРИКС
Пока ничего не найдено
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте