Авария с участием двух машин и автобуса произошла в Оренбурге. Два человека пострадали

Массовая авария, в результате которой пострадали два человека, произошла накануне на улице Кирова в Оренбурге. Об этом рассказал сайт 56orb.ru со ссылкой на УМВД по городу.

Водитель Geely во время движения со стороны улицы Володарского в сторону улицы Пушкинской не уступил дорогу автобусу, который ехал по улице Кирова, и столкнулся с ним. Оба транспортных средства откинуло на автомобиль светофорной службы, который производил ремонтные работы.

В результате ДТП пострадали 14-летняя девочка и 74-летняя женщина. Они в момент аварии находились в автобусе.