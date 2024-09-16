Авария с участием четырех машин произошла под Челябинском. Есть пострадавшие

Массовая авария, в которой пострадали два человека, произошла накануне в Сосновском районе Челябинской области. Об этом сообщил «ФедералПресс» со ссылкой на пресс-службу Госавтоинспекции региона.
Как рассказали в ведомстве, водитель ВАЗ-2112 не выбрал безопасную скорость движения и столкнулся с остановившимся перед пешеходным переходом автомобилем Honda. После столкновения в машины врезались Ford Mondeo и Mazda Demio.
В аварии пострадали 34‑летний водитель Mazda и 28‑летняя пассажирка иномарки. Сейчас правоохранители выясняют подробности случившегося.
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