Авария с участием четырех машин произошла под Челябинском. Есть пострадавшие

Массовая авария, в которой пострадали два человека, произошла накануне в Сосновском районе Челябинской области. Об этом сообщил «ФедералПресс» со ссылкой на пресс-службу Госавтоинспекции региона.

Как рассказали в ведомстве, водитель ВАЗ-2112 не выбрал безопасную скорость движения и столкнулся с остановившимся перед пешеходным переходом автомобилем Honda. После столкновения в машины врезались Ford Mondeo и Mazda Demio.

В аварии пострадали 34‑летний водитель Mazda и 28‑летняя пассажирка иномарки. Сейчас правоохранители выясняют подробности случившегося.