Авария с участием 41-летнего мотоциклиста произошла в Петрозаводске

Утро 7 июля в Петрозаводске произошло дорожно-транспортное происшествие на перекрестке улиц Ключевая и Репникова. Инцидент стал результатом столкновения мотоцикла марки Yamaha и автомобиля Volkswagen, написал karelinform.ru.
По информации ГИБДД, авария произошла из-за несоблюдения приоритетов движения. Водитель иномарки, женщина в возрасте 34 лет, выезжая с второстепенной дороги, не пропустила мотоцикл, управляемый мужчиной 41 года. В результате столкновения владелец мотоцикла получил травмы.
Пока неясно, повлияли ли на аварию факторы, помимо ошибок вождения.
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