Авария с участием 41-летнего мотоциклиста произошла в Петрозаводске

Утро 7 июля в Петрозаводске произошло дорожно-транспортное происшествие на перекрестке улиц Ключевая и Репникова. Инцидент стал результатом столкновения мотоцикла марки Yamaha и автомобиля Volkswagen, написал karelinform.ru .

По информации ГИБДД, авария произошла из-за несоблюдения приоритетов движения. Водитель иномарки, женщина в возрасте 34 лет, выезжая с второстепенной дороги, не пропустила мотоцикл, управляемый мужчиной 41 года. В результате столкновения владелец мотоцикла получил травмы.

Пока неясно, повлияли ли на аварию факторы, помимо ошибок вождения.