Авария с тремя пострадавшими произошла в Архангельске

Утром 24 октября в Архангельской области произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого пострадали трое пешеходов. По информации пресс-службы УМВД России по региону, авария произошла около 6:50 на дороге, ведущей к международному аэропорту Архангельск. Об этом написали «Известия».