Авария с тремя пострадавшими произошла в Архангельске

Утром 24 октября в Архангельской области произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого пострадали трое пешеходов. По информации пресс-службы УМВД России по региону, авария произошла около 6:50 на дороге, ведущей к международному аэропорту Архангельск. Об этом написали «Известия».
Водитель «Газели», направлявшегося в сторону города, наехал на троих пешеходов, пересекавших дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Один из пострадавших доставлен в реанимационное отделение больницы, двое других госпитализированы с различными травмами.
Сейчас сотрудники полиции выясняют обстоятельства происшествия и проводят необходимые следственные действия.
