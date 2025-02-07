Авария с тремя машинами привела к пробке на Пискаревском проспекте в Петербурге

Автобус, такси и иномарка стали участниками ДТП в Калининском районе Санкт-Петербурга. Авария произошла в четверг, 6 февраля, на перекрестке Пискаревского проспекта и Бестужевской улицы, сообщает сайт Neva.Today .

По предварительной информации, автобус, двигавшийся без пассажиров, при повороте столкнулся с машиной-такси. От удара последняя отлетела в легковушку.

Согласно неподтвержденным данным, пострадавших удалось избежать В результате происшествия образовался затяжной транспортный затор.