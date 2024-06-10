Авария с семью машинами произошла на мосту в Иркутской области

На мосту в Иркутской области столкнулись семь автомобилей, никто не пострадал. Об этом сообщил aif.ru со ссылкой на ГИБДД региона.

По предварительным данным, на мосту рядом с Коммунистической улицей у грузовика Nissan отказали тормоза. Водитель не смог остановиться и врезался в машины, которые ехали впереди.

Все семь автомобилей получили повреждения, люди не пострадали, проводится проверка.

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