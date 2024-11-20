Авария с пострадавшими произошла на трассе в Ростовской области из-за тумана
В Ростовской области на трассе Самбек — Матвеев-Курган на встречке столкнулись две машины. Об этом сообщил rostovgazeta.ru со ссылкой на Госавтоинспекцию региона.
В Неклиновском районе водитель ВАЗ решился на обгон, несмотря на туман. На полосе встречного движения он врезал в Daewoo Matiz. Водитель и пассажир второй машины пострадали. Проводится проверка.
Инфраструктура для электромобилей в Реутове вошла в топ лучших в области
Бюджет на 2025 год утвердят в Реутове в декабре
Сквер вдоль Пролетарского проспекта в Щелкове благоустроят в 2025 году
Встреча по вопросам работы общественного транспорта прошла в Реутове
Тренер из Реутова примет участие в телепередаче «Суперниндзя-3»
Залужного уличили в планах совершить теракт против «Турецкого потока»
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте