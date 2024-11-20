Авария с пострадавшими произошла на трассе в Ростовской области из-за тумана

В Ростовской области на трассе Самбек — Матвеев-Курган на встречке столкнулись две машины. Об этом сообщил rostovgazeta.ru со ссылкой на Госавтоинспекцию региона.

В Неклиновском районе водитель ВАЗ решился на обгон, несмотря на туман. На полосе встречного движения он врезал в Daewoo Matiz. Водитель и пассажир второй машины пострадали. Проводится проверка.

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