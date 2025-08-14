Авария с легковушкой и мотоциклом обернулась гибелью 78-летней женщины на Урале

Пожилая женщина стала жертвой ДТП с участием мотоцикла «Урал» и автомобиля ВАЗ-21102 в Нижнесергинском районе Свердловской области. Авария произошла в Михайловске, сообщил сайт Ura.ru со ссылкой на пресс-службу региональной Госавтоинспекции.

По предварительной информации ведомства, 31-летний водитель легковушки выехал на полосу встречного движения для обгона и столкнулся с мотоциклом, за рулем которого находился 80-летний пенсионер. От удара последнее транспортное средство съехало в кювет и опрокинулось

«Женщина 1947 года рождения скончалась на месте от полученных травм», — говорится в сообщении правоохранителей.

Медосвидетельствование подтвердило, что шофер ВАЗ был трезв. Его водительский стаж составляет один год. Сейчас сотрудники ГИБДД продолжают разбираться в обстоятельствах случившегося.