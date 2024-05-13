Авария с грузовиком, в которой погибли два человека, произошла в Свердловской области | 360°

Происшествия 13 мая 2024, 12:02 Авария с грузовиком, в которой погибли два человека, произошла в Свердловской области

Читать 360 в

Смертельная авария с участием грузовика Sitrak произошла накануне на Тюменском тракте в Свердловской области. Об этом написал сайт Ura.ru со ссылкой на УГИБДД по региону.

Сообщается, что водитель автомобиля Lifan выехал на встречную полосу движения, где столкнулся с грузовиком Sitrak. Водитель и женщина-пассажир автомобиля скончались на месте происшествия.

Реклама

Бригада скорой помощи доставила еще одну пассажирку Lifan в больницу. О ее состоянии неизвестно. На месте ЧП работала следственная группа.