Авария с грузовиком унесла жизни двух человек в Ленобласти

Смертельная авария произошла на 120-м километре трассы «Санкт-Петербург — Псков» в Лужском районе Ленинградской области. Об этом сообщил телеканал «Санкт-Петербург» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД РФ по региону.

По предварительным данным, водитель автомобиля «Фольксваген Гольф» потерял управление, выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовиком «Скания». Большегруз в результате удара улетел в кювет.

Водитель и пассажир легковушки скончались на месте до прибытия скорой помощи. Еще один пассажир, находившийся на заднем сиденье, был доставлен в больницу в крайне тяжелом состоянии.