Авария с грузовиком унесла жизни двух человек на трассе в Омской области

Смертельная авария произошла на трассе из Тюмени в Омской области. Дорогу не поделили грузовик и легковушка, сообщило Ura.ru со ссылкой на пресс-службу УМВД РФ по региону.

Согласно предварительным данным, водитель большегруза выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с машиной Toyota RAV4.

Несовместимые с жизнью травмы получили мужчина, находившийся за рулем кроссовера, и его пассажирка. Правоохранители разбираются в обстоятельствах случившегося.

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