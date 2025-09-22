Авария с грузовиком унесла жизнь водителя легковушки в ХМАО

Авария со смертельным исходом произошла на трассе «Иртыш» в Ханты-Мансийском районе. Дорогу не поделили легковушка и грузовик, сообщило Ura.ru со ссылкой на Госавтоинспекцию Югры.

Согласно данным ведомства, 38-летний водитель машины Hyundai не справился с управлением и столкнулся со встречной фурой MAN.

Предполагаемый виновник ДТП получил травмы, несовместимые с жизнью. Три его пассажира, в том числе два ребенка, пострадали. Организована проверка.