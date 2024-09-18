Авария с грузовиком унесла жизнь водителя легковушки в Челябинской области

Смертельная авария с участием двух автомобилей произошла в Верхнеуральском районе Челябинской области. Об этом сообщило Ura.ru со ссылкой на пресс-службу региональной Госавтоинспекции.

По предварительным данным, мужчина за рулем грузовика Volvo выехал на полосу встречного движения в запрещенном месте. Впоследствии он столкнулся с машиной LADA Granta.

Легковушкой управлял пенсионер 1957 года рождения. Водитель получил серьезные травмы и скончался на месте ДТП. Проводится проверка.