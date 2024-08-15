Авария с грузовиком унесла жизнь 26-летней девушки на трассе в Свердловской области

Смертельная авария произошла на трассе Нижний Тагил — Висимо-Уткинск — Усть-Утка. Об этом сообщило Ura.ru со ссылкой на пресс-службу Госавтоинспекции Свердловской области.

Согласно данным ведомства, на 14-м километре дороги водитель Mitsubishi, следуя на высокой скорости, вылетел на полосу встречного движения. Там он столкнулся с грузовиком.

Травмы, несовместимые с жизнью, получила 26-летняя пассажирка легковушки. Еще одному человеку потребовалась госпитализация.