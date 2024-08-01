Авария с фурой парализовала движение на трассе М-5 в Челябинской области
В Челябинской области на трассе произошло ДТП с участием фуры, из-за которого на автодороге остановилось движение. Об этом сообщил Ura.ru со ссылкой на пресс-службу ГАИ по региону.
Авария случилась в Ашинском районе сегодня, 1 августа. На трассе столкнулись несколько машин, среди которых была фура. Два человека пострадали. Проводится проверка.
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