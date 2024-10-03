Авария с экскаватором в Удмуртии обернулась реанимацией для 16-летнего мотоциклиста

В Удмуртии в результате аварии с экскаватором пострадал 16-летний мотоциклист. О случившемся написал сайт Izhlife со ссылкой на первый отдел УГИБДД региона.

Случай произошел накануне на улице 3-й Трубецкой в Ижевске. Подросток на двухколесном транспорте не выдержал безопасную дистанцию и врезался в экскаватор. В результате случившегося он получил множественные травмы и попал в реанимацию.

Известно, что ранее пострадавший уже попадал в ДТП на мотоцикле.