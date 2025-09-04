Авария с двумя фурами перекрыла движение на внутреннем кольце КАД

Два грузовых автомобиля столкнулись на 27-м километре внутреннего кольца федеральной автомобильной дороги А-118 (КАД). Авария полностью перекрыла движение в районе развязки с проспектом Культуры. Об этом сообщил телеканала «Санкт-Петербург» со ссылкой на пресс-службу ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

По информации ведомства, в результате ДТП пострадавших нет. В данный момент на месте происшествия работают специальные службы.

Водителей просят учитывать ограничения при планировании маршрутов и следить за новостями — сведения об открытии движения будут предоставлены дополнительно.