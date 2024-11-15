Авария с четырьмя пострадавшими произошла в Нижегородской области

Дорожная авария, в которой пострадали четыре человека, произошла накануне в Сергачском округе Нижегородской области. Об этом написал сайт pravda-nn.ru со ссылкой на областное Управление Госавтоинспекции.

Сообщается, что на 83‑м километре автодороги Работки — Порецкое столкнулись автомобили LADA и Kia. Водитель отечественной легковушки при съезде на второстепенную дорогу не предоставил преимущество иномарке.

В результате ДТП пострадали четыре человека. Медики доставили их в Сергачскую ЦРБ.