Авария с большегрузами произошла в Курортном районе Санкт-Петербурга

В Курортном районе Санкт-Петербурга произошло серьезное ДТП с участием тяжелой техники. По предварительной информации, грузовик с щебнем столкнулся с машиной дорожников. Об этом написала Neva.Today .

По данным пресс-службы Главного управления МВД России по Петербургу и Ленинградской области, авария произошла 21 октября недалеко от въезда на Западный скоростной диаметр (ЗСД) с трассы «Скандинавия».

Грузовик под управлением 35-летнего водителя наехал на машину дорожников, которая стояла в правом ряду. От удара она въехала в ГАЗ с рабочими.

В результате аварии пострадали трое: один 46-летний рабочий получил легкие травмы, его ровесник и 22-летний дорожник — тяжелые.