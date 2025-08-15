Авария с автобусом и легковым автомобилем произошла на Южном шоссе в Ленобласти

Утром на Южном шоссе во Всеволожском районе Ленинградской области случилось дорожно-транспортное происшествие с участием иномарки и автобуса, перевозившего пассажиров. Правоохранительные органы начали расследование обстоятельств случившегося, написал «Петербургский дневник».
По информации пресс-службы Главного управления МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, столкновение произошло около 11 часов на пересечении Южного шоссе и проспекта Грибоедова. Автомобиль Land Cruiser и рейсовый автобус № 6 съехали в кювет после аварии.
В автобусе находилось десять пассажиров. В результате ДТП пострадали три человека: оба водителя и один пассажир автобуса. Пострадавшие госпитализированы, состояние одного из них оценивается как тяжелое.
