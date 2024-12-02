Авария произошла на Алтуфьевском шоссе в Москве

Утром 2 декабря на Алтуфьевском шоссе произошло ДТП. Об этом сообщила пресс-служба московского департамента транспорта.
Авария случилась в районе дом № 84. На месте работают оперативные службы города.
Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются. Движение в районе ДТП затруднено, водителям посоветовали выбирать пути объезда.
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