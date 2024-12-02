Авария произошла на Алтуфьевском шоссе в Москве

Дептранс: ДТП произошло на Алтуфьевском шоссе в Москве

Утром 2 декабря на Алтуфьевском шоссе произошло ДТП. Об этом сообщила пресс-служба московского департамента транспорта.

Авария случилась в районе дом № 84. На месте работают оперативные службы города.

Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются. Движение в районе ДТП затруднено, водителям посоветовали выбирать пути объезда.

    Пока ничего не найдено

    Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте