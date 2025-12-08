Авария под виадуком в Кузнецком районе затруднила движение автомобилей

В Кузнецком районе на въезде в город произошло ДТП с участием двух автомобилей. Инцидент случился под железнодорожным виадуком. Об этом сообщил «Сити-н» .

По имеющейся информации, автомобиль иностранной марки ехал параллельно с автобусом на кольцевой развязке со стороны Кузнецкого моста. Однако по неизвестным причинам он сместился левее и не смог разъехаться с автобусом, написал сайт novokuznetsk.press.

В результате левая полоса дороги оказалась заблокированной, что затруднило движение по мосту от Левого берега.