Авария под Тихвином унесла жизни трех человек

Во вторник, 24 декабря, на 186 километре автодороги Лодейное поле — Тихвин — Будогощь — Чудово произошла авария. Об этом сообщила NevaToday.

Женщина за рулем Volkswagen Polo не справилась с управлением и выехала на встречную полосу, где столкнулась с грузовиком Mercedes. В результате ДТП погибли три человека. За рулем легковой машины находилась женщина, ее пассажиры также скончались на месте. По факту аварии правоохранительные органы проводят проверку.

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