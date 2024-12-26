Авария под Тихвином унесла жизни трех человек

Женщина за рулем Volkswagen Polo не справилась с управлением и выехала на встречную полосу, где столкнулась с грузовиком Mercedes. В результате ДТП погибли три человека. За рулем легковой машины находилась женщина, ее пассажиры также скончались на месте. По факту аварии правоохранительные органы проводят проверку.