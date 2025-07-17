Авария на ТЭЦ оставила без света Калининградскую область

Авария на ТЭЦ-2 лишила электроснабжения несколько районов областного центра и городов в Калининградской области, сообщило РИА «Новости» . По данным агентства, из строя вышло четыре энергоблока.

Глава региона Алексей Беспрозванных сообщил в Telegram, что утром 17 июля в некоторых районах области были кратковременные перебои с электроснабжением. Сейчас энергетики оперативно устраняют последствия.

«Большая часть потребителей уже подключены. Прошу сохранять спокойствие, все службы на связи и делают все возможное для скорейшего восстановления электроснабжения. Причины выясняются. Держу ситуацию на контроле, буду информировать», — заверил он.

В соцсетях тем временем пишут, что света нет в Багратионовске, Гурьевске, Чкаловске, Черняховске, Озерске, Зеленоградске. В Калининграде на это же жалуются жители домов на пяти улицах. В Гурьевске, Черняховске и Багратионовске сообщают об отсутствии воды.

В администрации Балтийского округа также заявили о том, что в городе нет света, не работают светофоры, отметил РБК.