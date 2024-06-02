Авария на ЛЭП обесточила Южную Осетию

Южная Осетия осталась без электроснабжения из-за аварии на на линии электропередач. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС республики.

В ведомстве уточнили, что неполадки на ЛЭП произошли в Дзауском районе. Это привело к обесточиванию всей Южной Осетии.

Специалисты ГУП «Энергоресурс» выехали на место ЧП. Другие подробности уточняются. Причины аварии установят энергетики.

На днях во Владивостоке тысячи местных жителей остались без света. На фидерах трансформаторной подстанции «Загородная» произошла авария, в результате которой как минимум на 10 улицах пропало электричество. Прокуратура Приморского края организовала проверку после случившегося.