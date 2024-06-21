Аварии с участием животных за прошлый год обошлись нижегородцам в 3,5 млн рублей

В прошлом году из-за аварий с участием диких животных нижегородцам пришлось заплатить почти 3,5 миллиона рублей в качестве компенсации. Об этом сообщило ИА «Время Н» со ссылкой на министерство лесного хозяйства и охраны объектов животного мира региона.

По закону водитель, сбивший животное, должен возместить государству причиненный ущерб. В частности, за лося полагается выплата в размере 80 тысяч рублей.

Однако в ряде случаев расходы несет страховая. Кроме того, водителя могут признать невиновным, если животное внезапно выскочило на дорогу вне зоны действия дорожного знака.

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