Сегодня 17:30 Аварии на дорогах Нижегородской области унесли 5 жизней за неделю
За минувшую неделю на дорогах Нижегородской области зафиксировали 72 ДТП с пострадавшими. Об этом сообщило ИА
«Время Н» со ссылкой на пресс-службу региональной Госавтоинспекции.
В них пять человек погибли, 92 получили ранения — из них 12 несовершеннолетние. Основными причинами ДТП стали нарушение скоростного режима и требований дорожных знаков, а также выезд на встречную полосу.
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