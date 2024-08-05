Аварии на дорогах Нижегородской области унесли 5 жизней за неделю

За минувшую неделю на дорогах Нижегородской области зафиксировали 72 ДТП с пострадавшими. Об этом сообщило ИА «Время Н» со ссылкой на пресс-службу региональной Госавтоинспекции.

В них пять человек погибли, 92 получили ранения — из них 12 несовершеннолетние. Основными причинами ДТП стали нарушение скоростного режима и требований дорожных знаков, а также выезд на встречную полосу.