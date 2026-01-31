Аномальные снегопады в Нижегородской области привели к госпитализации 77 человек

За неделю с 19 по 25 января в Нижегородской области 77 человек были доставлены в больницы из-за неблагоприятных погодных условий. Об этом сообщил сайт pravda-nn.ru со ссылкой на региональное Министерство здравоохранения.

Среди пострадавших из-за снегопадов — девять детей с травмами, полученными при падении на улице, и один несовершеннолетний с обморожением. Медики пояснили, что пациентам были оказаны все необходимые виды помощи.

За неполный месяц в январе в Нижнем Новгороде выпало около 211% от месячной нормы осадков. Усиленная работа по уборке снега ведется непрерывно, и в ней принимают участие не только коммунальные службы, но и местные жители, студенты, волонтеры.