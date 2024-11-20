Аниматор в Уфе использовал электрошокер во время квеста с детьми

СК завел дело о травмировании несовершеннолетних участников квеста в Уфе

Аниматор во время устрашающего квеста с детьми в Уфе применил физическую силу и электрошокер, пострадали две школьницы. Следственный комитет по Башкирии завел уголовное дело, сообщила пресс-служба ведомства.

Следователи начали уголовное производство по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей».

Правоохранители установили, что компания из шестерых несовершеннолетних девушек днем 16 ноября участвовала в развлекательной игре — устрашающем квесте. Во время игры задействованный аниматор применил электрошокер и физическую силу, травмы получили две 12-летние девочки.

Следственная группа допрашивает руководство и сотрудников организации. По результатам проверки правоохранители дадут оценку соответствию оказываемых услуг предъявляемым нормам и требованиям безопасности.

Ранее девятилетняя девочка попала в больницу после игрового квеста в Москве.