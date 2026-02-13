Ангар загорелся в Выборгском районе Петербурга

Утром 13 февраля в поселке Парголово произошел серьезный пожар. В 09:02 в МЧС поступило сообщение о возгорании по адресу: улица Первого Мая, дом 78, написала «Мойка78» .

По информации пресс-службы Главного управления МЧС России по Санкт-Петербургу, горит ангар размером 15 на 100 метров. Сейчас специалисты уточняют площадь пожара.

На месте происшествия работают 20 сотрудников МЧС и четыре единицы техники. О пострадавших не сообщалось.

Фотографии с места происшествия были опубликованы в Telegram-канале «Петербург с огоньком».