Ангар загорелся на площади 20 «квадратов» во Фрунзенском районе Петербурга

Три единицы техники и 15 спасателей выезжали на пожар во Фрунзенском районе Санкт-Петербурга. Утром 13 ноября огонь охватил ангар на Софийской улице, передает газета «Петербургский дневник» со ссылкой на пресс-службе ГУ МЧС России по Северной столице.
По информации ведомства, сигнал о возгорании поступил на пульт диспетчера в 07:46 по московскому времени. Прибывшие специалисты зафиксировали горение на площади 20 квадратных метров.
Спустя 19 минут пожарным удалось полностью ликвидировать пламя. Предварительно, никто не пострадал. Причины произошедшего выясняются.
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