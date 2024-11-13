Ангар загорелся на площади 20 «квадратов» во Фрунзенском районе Петербурга

Три единицы техники и 15 спасателей выезжали на пожар во Фрунзенском районе Санкт-Петербурга. Утром 13 ноября огонь охватил ангар на Софийской улице, передает газета «Петербургский дневник» со ссылкой на пресс-службе ГУ МЧС России по Северной столице.