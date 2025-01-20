Ангар загорелся на Обводном канале в Петербурге

Вечером 19 января в Адмиралтейском районе Санкт-Петербурга вспыхнул пожар в ангаре, находящемся на набережной Обводного канала. В помещении располагались автомобильные мастерские, написал «Петербургский дневник» .

Как сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС России по Санкт-Петербургу, сигнал о возгорании поступил в диспетчерскую службу в 20:37. Пожарные подразделения прибыли на место происшествия и установили, что в ангаре размером 20×10 метров загорелась обстановка на площади 20 квадратных метров.

В 21:19 пожар был полностью потушен. Согласно данным спасательного ведомства, в ликвидации пожара участвовали три единицы пожарной техники и 15 сотрудников. Пострадавших нет.