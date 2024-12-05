Ангар с грузовиками сгорел в Екатеринбурге
Утром в четверг, 5 декабря, на промышленной площадке в Екатеринбурге произошел пожар. Об этом сообщил Ura.ru со ссылкой на ГУ МЧС региона.
Там загорелся ангар с грузовиками. Огонь распространился на площади 200 квадратных метров. Силами 27 спасателей и восьми спецмашин удалось потушить возгорание.
В пожаре никто не пострадал, огонь повредил три машины. Проводится проверка.
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