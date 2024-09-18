Аналитик Веселов рассказал, что специалист может заложить немного взрывчатки в любую технику

Эксперт в сфере безопасности и антитеррористической деятельности Станислав Веселов расказал RT , как мог произойти взрыв пейджеров в Ливане и прокомментировал сложность устройств в таких гаджетах.

По его словам, можно разместить несколько граммов взрывчатого вещества в любой технической части устройства. Профессионалу не составит труда разобрать пейджер, встроить в него заряд и вернуть его в рабочее состояние.

«В модель пейджера также можно профессионалам поместить определенное количество взрывчатки, чтобы она сработала», — отметил эксперт.

Он также добавил, что, судя по всему, взрыв был инициирован дистанционно.