Аналитик Ульянов посоветовал не привязывать банковскую карту к аккаунту на маркетплейсе для защиты от мошенников

Аккаунты на маркетплейсах становятся новой заветной целью мошенников, поэтому стоит обезопасить себя от этой угрозы. Об этом «Москве 24» рассказал руководитель аналитического центра Zecurion Владимир Ульянов.

Он посоветовал не привязывать к своему аккаунту банковскую карту. Кроме того, завести для подобных покупок отдельный счет.

«Я в целом не рекомендую привязывать карты к интернет-сервисам, даже если вы им доверяете», — отметил эксперт.

Он добавил, что стоит завести отдельную виртуальную карту для покупок. И сначала класть деньги на нее, а потом списывать при покупке. В остальное время она должна быть пуста.

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