Американский авианосец столкнулся с торговым судном

Авианосец, входящий в состав ударной группы USS Harry Truman, столкнулся с торговым судном Besiktas-M в Средиземном море. Об этом сообщила пресс-служба Шестого флота ВМС США.

Столкновение произошло 12 февраля в 23:46 вечера по местному времени (00:46 по московскому времени 13 февраля) недалеко от города Порт-Саид в Египте.

Атомный авианосец не получил повреждений, которые могли бы привести к затоплению корабля.

«Сообщений о затоплении или травмах [экипажа] не поступало. Двигательные установки не пострадали и находятся в безопасном и стабильном состоянии», — заявило командование Шестого флота ВМС США.

Сейчас ведется расследование происшествия. В командовании также отметили, что пока нет данных о жертвах или повреждениях судов.

В начале года произошло столкновение двух паромов у берегов Майотты (заморский департамент Франции), пострадали несколько человек. Пассажиров эвакуировали на катерах береговой охраны.