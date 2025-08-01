Американец 11 часов полз со сломанными ногами после аварии в горах

Мужчина попал в аварию в горах, сломал ноги и 11 часов полз со своей собакой

Житель штата Юта Джейкоб Шмитт катался на вездеходе в горах и попал в аварию. Мужчине пришлось ползти со сломанным ногами 11 часов, сообщило People.

Шмит перевернулся на вездеходе. Когда мужчина очнулся, то понял, что получил серьезные травмы. Он смог самостоятельно наложить себе шины из обломков вездехода и скотча.

Со сломанными ногами и ребрами американец смог преодолеть около трех километров до места, где оставил свой внедорожник. Весь путь у него занял 11 часов. Временами Шмит останавливался у ручья, где пил воду, чтобы восстановить силы. Все это время рядом с ним был его лабрадор Бадди.

«Без Бадди я бы не справился. Его светодиодный ошейник был единственным источником света в кромешной тьме», — рассказал мужчина.

Джейкоб Шмитт сейчас проходит реабилитацию дома в окружении родных и друзей.

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