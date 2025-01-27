Алтайские таможенники задержали контрабандистов с нефритом на 60 млн рублей
Алтайские таможенники пресекли незаконный вывоз из РФ 6,5 тонны нефрита, который был добыт незаконно. Об этом сообщил RT со ссылкой на пресс-службу таможни.
По информации ведомства, группа иностранцев собиралась переправить минерал в одну из стран ближнего зарубежья. В этих целях планировалось использование подложных документов.
Контрабандистов задержали при проверке автомобиля на пункте пропуска «Веселоярск». В машине обнаружили куски зеленого и белого нефрита стоимостью более 60 миллионов рублей. Возбуждено уголовное дело.
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