Алаудинов допросил устроившего драку в луганском бассейне чеченца

Командир спецназа «Ахмат» и замначальника главного военно-политического управления Минобороны России генерал-лейтенант Апти Алаудинов допросил военнослужащего Алихана Берсаева, устроившего драку у бассейна в Луганске. Видео беседы он опубликовал в своем Telegram-канале .

«Это не по-чеченски, это не по-мусульмански», — сказал Берсаев.

Он заявил, что не имеет отношения к спецназу «Ахмат», а в Луганске находился как свидетель по уголовному делу против своего командования, связанного с вымогательством и превышением полномочий.

Чеченец извинился за поведение, отметив, что задел некоторых людей и нагрубил пожилому мужчине, сделав это на эмоциях.

По словам Берсаева, конфликт первым спровоцировал бывший участник СВО, боец ММА Максим Дивнич. Ранее он опубликовал видео драки, утверждая, что Алихан приставал к девушкам и вел себя неадекватно.

Алаудинов осудил поступок чеченца, но при этом обвинил Дивнича в разжигании ненависти к чеченцам и превращении инцидента в шоу. Позже командир «Ахмата» сообщил, что Берсаева отправят на передовую.