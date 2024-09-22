В Москве алабая задушили на глазах у детей, молящих пощадить пса

Мужчина задушил алабая во Внукове на глазах у детей

Мужчина задушил алабая во Внукове на глазах у детей. Детали происшествия опубликовал Telegram-канал «ЖК Солнцево Парк» .

ЧП произошло в ЖК «Внуково 2016/2017». Погибший пес сначала жил в шиномонтаже возле одного из домов, но потом убежал. Через какое-то время бездомный алабай покусал маленького йорка и женщину. Сын пострадавшей посчитал это неприемлемым и решил расправится с псом, задушив его. Волонтеры написали заявление в полицию и заявили, что самосуд недопустим.

Как сообщил Telegram-канал «Москва с огоньком», труп животного выбросили к мусорным бакам. По словам очевидцев, происшествие случилось на глазах у детей, которые умоляли не мучить пса.

На место ЧП прибыли правоохранители. Они забрали тело собаки на криминалистическую экспертизу.

Ранее уголовное дело возбудили против жителя в Карачаево-Черкессии, который пытался кухонным топором убить двух собак. Мужчине грозит до пяти лет лишения свободы.