Акула откусила половину крупного тунца прямо с крючка у рыбака в Приморье

У берегов Приморского края крупная акула атаковала пойманного рыбаками тунца, откусив ему хвостовую часть. Кадры необычного происшествия появились в социальных сетях.

На видео видно, что в лодке лежит крупный тунец без хвоста. По словам автора ролика, рыбу успела атаковать акула, когда улов поднимали на борт.

После нападения хищница не уплыла. Акула продолжила кружить рядом с лодкой, словно рассчитывая заполучить оставшуюся часть добычи.

Ранее рыбаки выловили крупную акулу в районе острова Путятина, расположенного примерно в 50 километрах от Владивостока. После поимки рыбу вытащили на береговые камни.