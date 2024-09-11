Агрессивная змея заползла на склад на востоке Москвы

Источник 360.ru сообщил о змее на складе магазина на востоке Москвы

Фото: Unsplash

Сотрудники магазина на улице Молостовых на востоке Москвы обнаружили на складе агрессивную змею. Об этом 360.ru сообщил источник в экстренных службах столицы.

Собеседник добавил, что в помещении с опасным пресмыкающимся оказался один из сотрудников торговой точки. На место вызвали спасателей.

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